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27 января 2021 года 15:48

Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 27 января. Доллар и евро после утреннего снижения перешли к росту на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков, сократившей прирост нефти и санкционных рисков.

Курс доллара США составил 75,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,63 руб./EUR1, подорожав на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41 копейку - до 82,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 января на 59,54 копейки, до 75,04 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,15 копейки, до 91,2186 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после роста на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро. Участники внутреннего валютного рынка реагируют на негативную динамику мировых рынков, сократившую часть прироста нефть, а также санкционные риски. Тем временем, ухудшение настроений глобальных инвесторов частично связано с данными макроэкономической статистики, указывающими, что темпы восстановления экономики еврозоны могут оказаться слабее, чем ожидалось.

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден поговорили по телефону. Телефонная беседа президентов состоялась по инициативе российской стороны, перед ней американский лидер проконсультировался с союзниками, сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники.

Участники рынка оценивают "санкционную" составляющую разговора. Байден сказал Путину, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно", пишет АР. Агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".

Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.

"Негатив последних дней продолжает давить на рубль. После утреннего роста рубль вновь дешевеет и торгуется вблизи 75,6 руб./$. Санкционная премия в курсе на данный момент умеренная, опасения ужесточения санкций на фоне последних политических событий пока не оправдываются. При этом вероятность новых санкций, имеющих реальный выраженный негативный эффект для экономики, на наш взгляд, остается низкой. На этом фоне рубль выглядит локально перепроданным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Оценка геополитических рисков, с нашей точки зрения, не изменилась, несмотря на сообщения о переговорах Путина и Байдена, в том числе по наиболее чувствительным вопросам возможных кибератак со стороны РФ, отравления Навального, его ареста и последовавших митингов, а также перспектив разрешения украинского кризиса. (. . .) Угроза новых санкций была, есть и будет, но в рамках нашего базового сценария мы по-прежнему склоняемся к идее отсутствия каких-то серьезных секторальных ограничений. Поэтому да, их угроза будет сдерживать потенциал для укрепления рубля, но серьезного ослабления с текущих уровней без значимого ухудшения основных фундаментальных вводных мы не ожидаем", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Экономисты не прогнозируют, что руководство Федрезерва примет какие-либо важные решения на январском заседании, которое завершится в среду. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Внимание участников рынков будет сосредоточено на том, как Федрезерв оценит последние новости, касающиеся экономики и перспектив ее восстановления, а также усиление инфляции, пишет MarketWatch. В середине января глава ФРС Джером Пауэлл заявлял о том, что экономика еще далека от достижения целей ЦБ. Говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о сокращении программы выкупа активов, пока слишком рано, сказал он. По его мнению, рынок труда США далек от полного восстановления.

ФРС по итогам предыдущего заседания, прошедшего 15-16 декабря, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также подтвердила объем программы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц. Эти решения были приняты единогласно десятью членами FOMC и совпали с прогнозами экономистов и аналитиков.

Тем временем, согласно опубликованным в среду данным, доверие потребителей к экономике Германии может упасть в феврале до восьмимесячного минимума на фоне продления карантинных мер. Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, может опуститься до минус 15,6 пункта в следующем месяце, минимальной отметки с июня, с пересмотренных минус 7,5 пункта в январе. Экономисты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали значение показателя на уровне минус 7,9 пункта в феврале.

Индекс потребительского доверия к экономике Франции опустился в январе до 92 пунктов с 95 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - до 94 пунктов. Показатель остается ниже среднего долгосрочного уровня в 100 пунктов с начала пандемии в марте 2020 года.

Котировки "черного золота" в среду днем растеряли часть утреннего повышения, так как рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 0,14% - до $55,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,02% - до $52,52 за баррель.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Игроки ждут официального доклада о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.

"Цены на нефть Brent получили своеобразную поддержку от данных по запасам от API. Также в плюс сырью играет некоторое ослабление беспокойства по поводу резкого падения поездок в течение лунного Нового года в Китае (с 11 февраля), так как число заболевших COVID-19, похоже, снижается. Так, по официальным данным, рост новых случаев минимальный с начала 2021 года. По сути, инвесторы сейчас находятся в режиме ожидания, оценивая, как будет развиваться ситуация с новыми ограничениями и насколько успешно будут внедряться вакцины. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, цены на нефть Brent могут продолжить расти, однако мы не ожидаем их подъема выше $57 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,61%. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 3 месяца также осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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