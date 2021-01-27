Вероятно укрепление рубля до 73 руб./$1 и ниже в 1К21 - Газпромбанк

Вероятно укрепление курса рубля к доллару в базовом сценарии до 73 руб./$1 и ниже в I квартале 2021 года, считает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.

"Мы считаем, что текущее ослабление рубля будет иметь временный характер. В начале этой недели рубль уже отыграл часть потерь, следуя общему тренду на укрепление других валют ЕМ. Сохранение притока ликвидности на глобальные рынки со стороны крупнейших центробанков мира и ожидаемый нами рост цен на нефть выше $60 за баррель во 2К21 будут способствовать повышению интереса к риску, в том числе на рынках ЕМ, со стороны инвесторов", - пишет эксперт в комментарии банка.

Коныгин также ожидает ослабления геополитической премии в рубле. "Важным индикатором риск-аппетита инвесторов к российским активам является величина геополитической премии в рубле. Согласно нашей модели, курс российской валюты недооценен по отношению к текущим ценам на нефть на 5 рублей. Эта величина (помимо всего прочего) включает геополитическую премию за риск. Последний раз столь высокий показатель наблюдался в начале ноября 2020 года, когда курс доллара превысил 80 рублей в период глобального ухода из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США", - указывает он.

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