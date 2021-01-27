"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13,46%, стоп-приказ: $61,77, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Tyson Foods является одним из бенефициаров текущей тенденции роста цен на продовольственные товары, констатируют аналитики. Давление на котировки, отмечают в инвесткомпании, оказывало судебное разбирательство: компания заплатит $221,5 млн для урегулирования судебных разбирательств с двумя группами истцов, которые обвиняют ее в незаконном сговоре с целью завышения цен на курицу.

"С технической точки зрения, котировки Tyson Foods вышли за пределы локальной зоны консолидации. Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $61,77 риск на портфель составит 0,73%", - указывают эксперты "Финама".

Tyson Foods совместно со своими дочерними предприятиями является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством продуктов питания.

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