"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 43 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "РусАла" с целью 43 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 35,8 руб., потенциальная доходность: 20,11%, стоп-приказ: 33,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая долю в ГМК "Норильский никель", оценка остального бизнеса "РусАла" на текущий момент отрицательная, отмечают аналитики инвесткомпании.

"С нашей точки зрения, сейчас неплохой момент для возможного входа в консервативные отрасли в РФ. Несмотря на то, что компания уже подвергалась санкциям, рынок опасается повторения. Однако, с нашей точки зрения, вероятность повторного наложения санкций достаточно низкая. Кроме того, учитывая готовящиеся новые пошлины на сталь, высока вероятность перетока части инвесторов в других металлургов", - пишут эксперты.

Также в "Финаме" отмечают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном амплитудном боковом тренде.

"Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущих уровнях. При такой покупке риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики.

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