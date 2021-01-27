"Финам" рекомендует покупать акции McDonald's с прогнозной ценой $254,8

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции McDonald's Corp. с прогнозной ценой $254,8 за штуку на декабрь 2021 года, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы рекомендуем "покупать" бумаги компании с прогнозной ценой на уровне $254,8 за акцию на декабрь 2021 года, что предполагает потенциал роста котировок на 18% от текущего уровня", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Наталия Аседова.

Эксперт "Финама" отмечает, что лидирующая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представит в четверг, 28 января, финансовые результаты за IV квартал, а также за весь 2020 год.

"Мы полагаем, что выручка компании может продемонстрировать незначительный рост (с $5,35 млрд годом ранее до $5,40 млрд) благодаря увеличению доходов в ресторанах, работающих по франшизе, тогда как прибыль на акцию, скорее всего, сократится с $1,97 годом ранее до $1,80-1,85. Заметим, что с начала текущего года бумаги McDonald's подорожали на 2,4%, и, на наш взгляд, предпринятые на фоне пандемии компанией меры, включая изменение меню и развитие системы доставки, будут способствовать улучшению финансовых результатов в текущем году и удорожанию акций компании", - указывает эксперт "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.