Цены на нефть, скорее всего, пока будут торговаться около $55/барр. - BCS Express

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, пока будут торговаться около уровня в $55 за баррель благодаря поддержке со стороны ОПЕК+, говорится в комментарии BCS Express.

Нефтяные котировки в середине текущей недели торгуются вблизи $56 за баррель, констатирует старший аналитик инвесткомпании Виталий Громадин. "Накануне одной из причин повышения цен на "черное золото" стали сообщения о громких взрывах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, всего пару дней после того, как в королевстве заявили, что предотвратили атаку на город по воздуху. Ценовая конъюнктура в нефти традиционно чувствительна к любой напряженности на Ближнем Востоке. В то же время мы полагаем, что геополитические риски не смогут добавить существенную премию к текущей цене, так как на физическом рынке сырья сейчас все ещё достаточно шаткое положение", - отмечает он.

"По сумме всех факторов ожидать продолжения ралли нефтяном рынке, скорее всего, не стоит. Вероятнее всего, мы увидим сценарий, при котором цены на нефть марки Brent будут сохраняться на достигнутых уровнях в районе $55 за баррель благодаря поддержке со стороны ОПЕК+. Принятое на последней встрече стран альянса решение о сохранении уровня добычи на достигнутом уровне в виду опасений осложнения эпидемиологической обстановки в мире уже оказало поддержку рынку, вселив в инвесторов некоторую уверенность. И в случае возникновения дисбаланса на рынке, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, скорее стоит ожидать сдержанной реакции игроков", - пишет Громадин. - В то же время на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего распространения COVID-19 и возможного отсутствия консенсуса среди стран ОПЕК по распределению квот, вызванного определенными проблемами в экономике ряда стран-членов альянса (Ирак, Нигерия), потенциал роста цен на нефть также сейчас ограничен".

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