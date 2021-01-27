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27 января 2021 года 14:44
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции Полюса и Системы, убрав Сбербанк и Норникель
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "Полюса" и АФК "Система", убрав Сбербанк и ГМК "Норильский Никель", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Юнипро", "Сургутнефтегаз" (ап), "Энел Россия", Mail.ru Group, "Ростелеком" (ап), "Полюс" и АФК "Система". "По итогам последних двух месяцев ещё 2 акции дошли до целевого уровня, в связи с этим мы закрываем позиции и производим ребалансировку портфеля. На акциях Сбербанка с учётом дивидендов мы заработали почти +25%, на акциях Норильского никеля меньше чем за месяц заработали +12,2%. На полученные денежные средства в равных долях мы покупаем акции "Полюса" и "Системы", - отмечается в комментарии инвесткомпании. Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):
* - цена на момент включения акций в портфель
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" включили акции "Полюса" в портфель с целевым ориентиром 18500 руб. и считают, что новые стимулы на фоне второй волны коронавируса со стороны центральных банков приведут к росту цен на золото. Таким образом, на фоне роста цен на золото и девальвации рубля, эксперты ждут сильные финансовые результаты по итогам 2020 г.
Основная идея включения в "Top Picks" акций АФК "Система" - это вывод в 2021 г. на IPO таких активов холдинга, как Сегежа, Медси и агрохолдинг Степь. По словам менеджмента, активы вызывают довольно большой интерес у международных инвесторов. Чирахов сказал, что наиболее вероятным претендентом на следующее IPO является лесопромышленный холдинг Сегежа. Получение публичной оценки раскроет стоимость этих активов и, как следствие, переоценки материнской компании. Аналитики инвесткомпании ожидают рост котировок акций "Системы" до 40 руб.
"Согласно действующей дивидендной политике, компания выплачивает высокий фиксированный дивиденд с 2019 по 2021 г. в размере не менее 28 руб. в год. Дивиденды выплачиваются дважды в год. Дивидендная доходность по текущим ценам 8,8% годовых. Это выше банковских депозитов и облигаций МТС. Таким образом, акции МТС является по сути квазиоблигациями. Снижение процентных ставок в экономике ( мы ожидаем еще одно снижение ключевой ставки до конца года) приведут к переоценке стоимости акций МТС на рынке. Ближайшая дата дивидендной отсечки 10 октября 2020 г. Размер дивиденда 8,3 руб. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг выше рынка и рекомендуем выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб. Мы ждём положительной переоценки ценных бумаг на горизонте от 6 месяцев", - отмечают эксперты "КИТ Финанс Брокер".
После публикации финансовой отчётности, в ходе телефонной конференции, финансовый директор компании Юлия Матюшова сообщила, что "Энел Россия" планирует придерживаться текущей дивидендной политики и направить на выплаты акционерам 3 млрд руб. до 2022 г. Размер дивиденда на акцию составит 0,085 руб. в год, текущая дивидендная доходность составляет 9,4%. Эксперты инвесткомпании рекомендуют покупать акции "Энел Россия" как аналог облигаций с фиксированной доходностью с потенциалом развития в "зелёной энергетике" , целевой ориентир 1,20 руб.
Также в комментарии отмечается, что "Юнипро" В марте 2019 г. утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты акционерам 14 млрд руб. ежегодно двумя платежами. В течение 2021-2022 г. обещали направлять дивиденды на уровне 20 млрд руб. в год, но из-за переноса запуска 3 блока, оставят на уровне 14 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 декабря 2020 г. "Юнипро", схожая история с "Энел Россия", фиксированный дивиденд на протяжении нескольких лет, потенциальный рост финансовых показателей после запуска блока №3 Березовской ГРЭС. Аналитики "КИТ Финанс" рекомендуют покупать акции с целевым ориентиром 3 руб.
Эксперты инвесткомпании рекомендуют покупать привилегированные акции "Сургутнетфегаза" как защитный актив с целевым ориентиром 45 руб. за шутку.
Аналитики сохраняют акции Mail.ru Group в портфеле и ждут роста финансовых показателей от таких перспективных направлений, как ММО-игры, онлайн-образование, фудтех.
"Напомним, что текущая дивидендная политика Ростелекома предусматривает выплату от 75% свободного денежного потока, при этом, чтобы дивиденд на оба типа акций был не менее 5 руб. Таким образом, минимальная текущая дивидендная доходность по итогам 2020 г. составит 5,8%. Мы считаем, что положительная динамика финансовых показателей сохранится, основная ставка на цифровизацаю, проникновение которой ускорилось во все сферы жизни и производства из-за виляния пандемии COVID-19. В связи с вышеперечисленным, мы включаем привилегированные акции в портфель с целевым ориентиром 95,5 руб.", - отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Бумага
|Цена* (руб)
|Таргет
|Идея
|МТС
|338,5
|400
|Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд
|Юнипро
|2,747
|3,00
|Сектор электроэнергетики, высокий дивиденд
|Сургутнефтегаз, ап
|37,69
|45
|Страховка по девальвации рубля, высокий дивиденд
|Энел Россия
|0,937
|1,20
|Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью
|Mail.ru Group
|2180
|2550
|Перспективы развития, рост на новостях о включение акций в индекс MSCI
|Ростелеком
|86,4
|95,5
|Рост финансовых показателей за счёт цифровизации, стабильные дивиденды
|Полюс
|14700
|18500
|Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото и девальвации рубля
|АФК "Система"
|31,20
|40,0
|Вывод в 2021 г. на IPO активов холдинга
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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