Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги среды в диапазоне 3340-3425 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, закончит торги в диапазоне 3340-3425 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Боковая динамика на ведущих фондовых площадках и улучшение новостного фона благоприятны для продолжения роста на российском рынке, полагает эксперт.

"Индекс Мосбиржи к 12:00 мск вырос на 0,1%, реагируя на рост нефтяных цен, несмотря на разнонаправленную динамику в США. Умеренно позитивную динамику демонстрируют российские представители ТЭК во главе с "Татнефтью". Поддержку им оказало решение новой администрации США отказаться от выдачи лицензий на применение технологии гидроразрыва пласта для участков, находящихся в федеральной собственности. На них в настоящее время в Штатах добывают около 10% нефти (примерно 0,1 млн баррелей в сутки)", - комментирует Осин.

По мнению аналитика, этот объем несущественен, но сама новость обеспечит акции отечественного нефтегазового сектора значимым краткосрочным драйвером роста. При этом значительно более важным фактором для дальнейшего движения нефти будут итоги сегодняшнего заседания ФРС.

"С 2008 года в США наблюдается активное развитие сланцевой отрасли, а также интенсивное ускорение нефтедобычи в целом в условиях сверхмягкой монетарной политики и околонулевых ставок. Учитывая тесную корреляцию динамики добычи в США и активности монетарной экспансии, для дальнейшего развития сланцевой добычи необходимо поддержание стабильно низкой требуемой доходности вложений в экономике. На рентабельность сланцевой добычи давление оказывают экологические риски и связанное с ними ужесточение регулирования. На этом фоне смягчение риторики ФРС в отношении перспектив своей монетарной политики будет негативно отыграно нефтяными ценами в ближайшие дни", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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