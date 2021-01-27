Доллар будет ослабевать по отношению к мировым резервным валютам в I квартале - "Риком-Траст"

Доллар в I квартале 2021г, скорее всего, будет плавно ослабевать по отношению к мировым резервным валютам, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева.

"Если говорить в целом про ожидания от года, то стоит ожидать результатов вакцин. По всему миру сейчас стартовали активные кампании вакцинации, причем разными вакцинами. По мере того как будут появляться новые вакцины, будет становиться понятно, каковы побочные эффекты от них, насколько они эффективны, как будет плавно восстанавливаться спрос в мире, в том числе, конечно, и на сырье как на ключевой триггер изменений мирового спроса. Так что это будет, наверное, главной историей года", - отмечает Абелев.

Если говорить про ближайший квартал, то эксперту очевидно, что уже в самое ближайшее время администрация Байдена будет педалировать вопрос о выделении финансовой помощи американскому населению в размере $1,9 трлн. Понятно, что это надо будет провести через Сенат. Может быть, сумма будет немного уменьшена - не $1,9 трлн, а $1,5 трлн - чтобы найти компромисс с Сенатом, но так или иначе печататься новые доллары будут, уверен Абелев.

"Это значит, доллар будет ослабевать в ближайший квартал, - полагает аналитик "Риком-Траст". - Это будет повышать риск для стоимости всех долларовых активов для тех, кто в них находится, и, наоборот, повышать их привлекательность для тех, кто в них не находится. Соответственно, в них можно будет входить относительно дешево. Кроме того, это будет повышать доходность золотодобывающих активов в долларах по всему миру, потому что золото в этот момент будет прибавлять".

Эксперт инвесткомпании считает, что первый квартал должен стать кварталом плавного ослабления доллара к мировым резервным валютам и роста спроса на все золотодобывающие активы. А потом постепенно, судя по всему, доллар будет набирать свои обороты, потому что та же Джанет Йеллен сказала в своем интервью о том, что у американской администрации нет планов ослаблять доллар сильно. Поэтому меры поддержки населения закончатся после того, как вакцина докажет свою эффективность. Если же эффективность не будет доказана, придется поддержку продлевать, полагает Абелев.

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