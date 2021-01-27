Тактика покупки акций на локальных просадках актуальна на среднесрочном горизонте - BCS Express

Актуальной на среднесрочном горизонте является тактика покупки акций на рынке РФ на локальных просадках, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В данный момент по индексу Мосбиржи нет четких ожиданий сильного обвала или полного разворота тренда. Речь сейчас идет лишь о временной широкой консолидации или коррекции на фоне меняющейся внешней конъюнктуры и накопленной за три месяца перекупленности, - отмечает Карпунин. - Общий долгосрочный взгляд по индексу Мосбиржи умеренно положительный. По-прежнему высоко оцениваю вероятность формирования рыночных пузырей в текущем году в условиях восстановления глобальной экономики, массовой вакцинации, низких ставок и сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики мировых ЦБ".

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что важной особенностью тенденции последних двух недель на российском рынке акций является опережающая динамика второго эшелона. "Голубые фишки" выглядят хуже, что может быть обусловлено затуханием спроса со стороны крупных нерезидентов.

Наиболее интересной тактикой на среднесрочном горизонте, по мнению Карпунина, может быть покупка бумаг на локальных просадках -"Buy the dip". "Можно сказать, что это универсальная рекомендация, однако именно сейчас она крайне актуальна. С одной стороны, многие активы находятся рядом с многолетними максимумами, с другой - ожиданий масштабного падения рынка сейчас нет", - пишет он.

Эксперт BCS Express отмечает, что по-прежнему справедлива диверсификация по зависимости активов от валютных колебаний, когда в портфеле сбалансированы акции, которые выигрывают, проигрывают или нейтральны к изменению курса пары доллар/рубль. Помимо валютного фактора, указывает Карпунин, стоит также уделять внимание активам, которые способны на длинной дистанции защитить от сценария повышенной инфляции.

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