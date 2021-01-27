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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в январе и феврале останется в диапазоне 72-76 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1 - Cовкомбанк
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27 января 2021 года 12:28
Рубль в январе и феврале останется в диапазоне 72-76 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1 - Cовкомбанк
Рубль в январе и феврале останется в диапазоне 72-76 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1, отмечается в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. По его мнению, I квартал станет наиболее благоприятным для курса рубля благодаря сильному текущему счету, высоким ценам на нефть и низкому спросу на импорт. "Главный фактор - это общий тренд на ослабление валют развивающихся рынков в январе, - подчеркивает Васильев. - Ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде крупных развивающихся стран, сохранение локдаунов в Европе, риски второй волны коронавирусной инфекции в Китае, задержки вакцинации в ряде стран - всё это негативно сказалось на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Отметим, что динамика рубля соответствует динамике сопоставимых валют развивающихся рынков. Так рубль и мексиканский песо в январе ослабли к доллару на 1,5%, южноафриканский ранд - на 4%, бразильский реал - на 5%". Кроме этого, в январе инвесторы продают гособлигации развивающихся рынков вслед за госбондами США, напоминает эксперт банка. Появление эффективных вакцин от COVID-19, крупные бюджетные и монетарные стимулы привели к ожиданиям нового экономического подъема, повышению цен на сырьевые товары, росту инфляции и инфляционных ожиданий. Инвесторы стали ожидать постепенного сворачивания монетарных стимулов. Согласно ожиданиям рынка, в развивающихся странах Центробанки в этом году начнут или повышать ключевые ставки (Бразилия, ЮАР), или готовить рынки к ужесточению денежно-кредитной политики в 2022 году (Россия, Индонезия, Мексика). В результате стали расти доходности на американском долговом рынке и долговых рынках развивающихся стран. Динамика доходности ОФЗ в январе соответствует динамике доходностей гособлигаций сопоставимых развивающихся стран, отмечает Васильев. "Специфическим для России негативным фактором является увеличение геополитических рисков после прихода к власти новой администрации в США, - указывает эксперт Совкомбанка. - Новый американский президент Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на её "агрессивные действия". В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2. Однако, повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам". Эксперт полагает, что рубль в январе и феврале останется в диапазоне 72-76 к доллару и 89-93 к евро. Первый квартал - наиболее благоприятный для курса рубля благодаря сильному текущему счету, высоким ценам на нефть, низкому спросу на импорт. В этом году поддержку рублю оказывают ограничения на внешний туризм из-за пандемии, которые снижают спрос на валюту. "Также в пользу активов развивающихся стран и рубля будут выступать ожидания принятия нового крупного пакета бюджетных расходов в США. Наконец, ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью, что благоприятно для высокодоходных активов развивающихся стран, включая российские активы", - отмечает Васильев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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