Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, "быки" в растерянности

Москва. 27 января. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков, "быки" проявляют неуверенность в преддверии итогов заседания Федрезерва и решения вопроса по пакету стимулов в США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3395,54 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1424,35 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 75,11 рубля (+0,03 рубля), золото - $1850,7 за тройскую унцию (-0,01%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду для России можно назвать нейтральным: нефть дорожает, но промышленные металлы торгуются разнонаправленно, индекс доллара торгуется без существенных изменений. Китай сообщает о сокращении выявленных случаев COVID-19.

Продолжился рост акций "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,8%) после известий накануне, что компания подписала с Boeing долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, которая будет обеспечивать потребности в изготовлении гражданских самолетов различных моделей (787 Dreamliner, 777, 767 и 737). Таким образом, можно говорить о том, что кризисный 2020 год окончательно остается позади для российского производителя титана, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, единой тенденции на рынке акций пока нет, техническая картина также не дает определенных сигналов. Для формирования новой восходящей волны индексу МосБиржи нужно преодолеть сопротивление 3420 пунктов, для чего пока нет никаких поводов. Целью снижения же является район 3300 пунктов.

В рост нефти не верится до тех пор, пока не начнет улучшаться эпидемиологическая обстановка и не начнут сниматься карантинные меры. Так что рынок акций будет следовать за американскими индикаторами, но принципиальные изменения на рынке вряд ли произойдут.

Не дает определенных сигналов на отношение инвесторов к риску и золото, продолжая колебаться вокруг $1850 за тройскую унцию. Все попытки начать новую волну роста пока захлебывались. Во многом это связано с неопределенностью курса доллара: после коррекции от $1,250 пара евро-доллар нащупала комфортный диапазон в районе чуть выше $1,21 и также не может определиться с дальнейшим направлением. В общем, на рынках пока небольшое затишье и придумывание драйверов дальнейшего движения, считает А.Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, мировые рынки в середине недели находятся в ожидании итогов первого в этом году заседания ФРС и рассчитывают на стимулы со стороны властей.

Фактором неопределенности остается ситуация с распространением коронавируса. Число заболевших в мире с начала пандемии превысило 100 млн человек. Рост числа заражений заставляет опасаться продления или ужесточения ограничений в отдельных странах. Тем не менее, позитивным моментом все же стало снижение новых случаев инфицирования в Китае.

Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс МосБиржи, вероятно, проведет торги в консолидации вблизи отметки 3400 пунктов и способен завершить торги выше. При этом риски ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни в ближайшую неделю оцениваются как высокие, считает Р.Антонов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, европейский фондовый рынок накануне вырос на фоне положительных данных по прибылям корпораций и повышения Международным валютным фондом (МВФ) прогноза мирового экономического роста в 2021 году, в то время как рынок в США просел (смягчить падение помогли представители технологического сектора).

В среду будут оглашены итоги январской встречи FOMC. Аналитики не ждут изменений ставки от ФРС по итогам заседания. В среду также внимание будет сосредоточено на отчетах Apple, Facebook, Boeing, Tesla, AT&T. Западные площадки продолжают пребывать в нерешительности. Основной драйвер для роста - новый пакет стимулов Байдена - был только анонсирован, и инвесторы опасаются, что процесс его одобрения может вновь затянуться, считает Шишкина.

МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2021 году, ожидает рост на 3% вместо 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре.

Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,5% (ранее ожидалось на 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,1-0,2%, трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ждали результатов крупных технологических компаний. На этой неделе отчитываются более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones.

Текущий сезон отчетности начался с оптимистичных результатов. Среди компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже отчитавшихся о финансовых показателях, более 70% получили прибыль и выручку, превзошедшие ожидания аналитиков, согласно данным Bank of America.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, но трейдеры не ждут от нее каких-то важных шагов. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов, отмечают эксперты.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия Conference Board в США в январе вырос сильнее прогноза: индекс увеличился до 89,3 пункта при прогнозах роста до 89 пунктов с пересмотренных декабрьских 87,1 пункта.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE в начале торгов теряют 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили "намерения обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет", а также договорились о том, "чтобы стороны в срочном порядке работали над завершением его продления к 5 февраля", сообщает Белый дом. Помимо этого лидеры обсудили и другие вопросы, касающиеся стратегической стабильности. Ранее о согласии американской стороны продлить ДСНВ на пять лет сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после выхода данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $56,0 за баррель (+0,7% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $52,97 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне).

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей Минэнерго США опубликует в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+24,5% и +10,1% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,4%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+3,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-6,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,3%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-5,3%), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,1 млрд рублей (из них 3,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 975,5 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").