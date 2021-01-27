Доллар в 2021 году, скорее всего, будет испытывать большие трудности - Saxo Bank

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, у американской валюты в 2021 году могут возникнуть огромные трудности на фоне отрицательных реальных процентных ставок, роста материальных активов и бегства инвесторов из ранее безрисковых активов, завязанных на долларе.

Эксперт прогнозирует, что в 2021 году у доллара США будут две проблемы.

"Первая из них - возможная потеря доверия к американскому казначейству во всем мире, - отмечается в комментарии Харди. - У американской валюты в 2021 году могут возникнуть огромные трудности на фоне отрицательных реальных процентных ставок, роста материальных активов и бегства инвесторов из ранее безрисковых активов, завязанных на долларе (казначейских векселей и обязательств). Широкомасштабные фискальные стимулы новой администрации США ограничивают перспективы реформы корпоративного налогообложения, а это хорошие новости для "долларовых медведей". Суть в том, что рост доходности вложений в доллары окажется незначительным, тогда как валюты развивающихся стран и сырьевых рынков продолжат демонстрировать позитивную динамику по мере восстановления от коронакризиса".

Еще одной угрозой доллару как главной мировой резервной валюте, на взгляд эксперта банка, является желание Китая заменить его в торговых платежах на цифровой юань. Успех в развертывании такой валюты станет важнейшим изменением в мировой финансовой системе с момента создания Бреттон-Вудской системы.

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