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27 января 2021 года 11:06
Котировки акций ММК, вероятно, могут подняться к 64 руб. - ПСБ
Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК"), вероятно, могут подняться к 64 рублям за штуку, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "ММК" показал хорошие результаты по итогам IV квартала 2020 года, констатируют аналитики ПСБ. Прирост был связан с увеличением спроса и объемов производства на стане 2500 горячего проката после завершения его плановой реконструкции. Улучшение операционных показателей будет транслироваться в двузначный рост выручки и сохранение уровня рентабельности по EBITDA выше 20%, отмечают эксперты. Устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном рынках окажет положительное влияние на объемы продаж и в I квартале 2021 года, уверенны они. Анонс финансовых результатов намечен на 2 февраля 2021 года. "По нашим оценкам, котировки акции "ММК" имеют потенциал роста к 64 рублям за акцию", - указывают в ПСБ. "ММК" в IV квартале 2020 года произвел 3,312 млн тонн стали, что на 14,9% выше уровня III квартала. Выплавка стали за 2020 год сократилась на 7% и составила 11,574 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции упали в 2020 году на 5%, до 10,755 млн тонн. В IV квартале продажи выросли на 11,1% к III кварталу, до 3,045 млн тонн. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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