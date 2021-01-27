Рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти

Москва. 27 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,84-75,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,9 руб./$1 (-18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,08 руб./EUR1 (-30,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,04 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,01 рубля копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Котировки "черного золота" растут в среду утром, отыгрывая неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ранее Ирак объявил о снижении добычи нефти в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн баррелей в сутки в декабре.

В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Экономисты не прогнозируют, что руководство ФРС США примет какие-либо важные решения на январском заседании, которое завершится в среду.

Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Внимание участников рынков будет сосредоточено на том, как Федрезерв оценит последние новости, касающиеся экономики и перспектив ее восстановления, а также усиление инфляции, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду выросла на 0,61% - до $56,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,68% - до $52,95 за баррель.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.