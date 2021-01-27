Подъем котировок нефти выше $57/барр. маловероятен - ПСБ

Подъем котировок нефти марки Brent выше $57 за баррель маловероятен, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent получили своеобразную поддержку от данных API, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Запасы сырой нефти сократились на 5,3 млн барр. (заметно сильнее ожиданий), но при этом запасы бензинов выросли на 3,1 млн барр., а запасы дистиллятов - на 1,4 млн барр.

Также в плюс сырью играет некоторое ослабление беспокойства по поводу резкого падения поездок в течение Нового года в Китае (с 11 февраля), так как число заболевших COVID-19, похоже, снижается, отмечает аналитик. Так, по официальным данным, рост новых случаев минимальный с начала 2021 года.

"По сути, инвесторы сейчас находятся в режиме ожидания, оценивая, как будет развиваться ситуация с новыми ограничениями и насколько успешно будут внедряться вакцины. В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США. Цена на нефть марки Brent может продолжить рост, однако мы не ожидаем подъема выше $57за баррель", - указывает Крылова.

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