Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Начав день со значительного ослабления к доллару и евро, отечественная валюта к окончанию торгов стала укрепляться за счет увеличения интереса инвесторов к рисковым активам. Несмотря на это, главным для мировых площадок остается динамика пандемии в мире, процесс массовой вакцинации, а также ситуация с коронавирусом в Китае. В КНР перед празднованием Нового года по Лунному календарю и традиционно высокого спроса и транспортного трафика вводятся новые ограничения, которые могут привести к сокращению спроса на энергоносители. По этой причине котировки нефти сокращаются. Также инвесторы внимательно будут следить за итогами заседания РФС в среду, по итогам которого должны быть приняты новые решения о мерах стимулирования американской экономики", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11% и составила 55,62 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,44% и составила 52,54 долларов за баррель.

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