Возможно укрепление курса рубля в среду - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB полагают, что в среду днем рубль может подорожать до 74,5 руб./$1, а после заседания ФРС США - до 74 руб./$1, если американский регулятор подтвердит, что денежно-кредитная политика останется очень мягкой.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, преодолеют в среду отметку $56,3 за баррель и могут подняться до $56,7 за баррель, а при самом оптимистичном развитии событий закрепятся в диапазоне $56,7-57,4 за баррель, считают в Sber CIB. Федрезерв по итогам заседания, вероятно, сохранит мягкую риторику, поддерживая спрос на рискованные активы, а статистика Управления энергетической информации США по запасам углеводородов будет неоднозначной, предполагают эксперты.

Также, по мнению экспертов инвестбанка, в случае стабильного внешнего фона и хорошего спроса на аукционе Минфина по размещению семилетних ОФЗ-52003 доходности ОФЗ в среду могут немного понизиться - на 1-3 б. п.

Аналитики Sber CIB ждут роста российских акций в начале торгов в среду, но отмечают риски, связанные с возможным усилением санкционной риторики.

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