Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ФРС США, выступление президента РФ в виртуальном Давосе, корпоративные новости и макростатистика:

- Владимир Путин должен выступить на Всемирном экономическом форуме, который обычно проходит в Давосе, но в этом году состоится в удаленном формате;

- Глобальные рынки ждут решения Федрезерва США (в 22:00 МСК);

- "ФосАгро" опубликует операционные показатели;

- В России ожидается еженедельная инфляционная статистика. В США выйдут данные по товарным запасам нефти и заказам на товары длительного пользования.

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