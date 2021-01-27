Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 3400 пунктов в среду - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в районе 3400 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в среду в консолидации вблизи отметки 3400 пунктов и способен завершить торги выше, полагает эксперт ПСБ. При этом риски ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни в ближайшую неделю Антонов оценивает как высокие.

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