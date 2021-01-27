Возможно укрепление рубля в начале торгов в среду - ПСБ

Возможно укрепление рубля к доллару в начале торговой сессии в среду на сложившемся умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте в среду утром, выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, поднявшись в район $56 за баррель, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. При этом, отмечает он, разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст инвесторам дополнительных ориентиров.

"В начале сессии ожидаем попыток укрепления российской валюты, что приведете к отступлению пары доллар/рубль ниже 75 руб./$1. Однако в ходе сессии американская валюта предпримет попытки возвращения в диапазон 75-77,5 руб./$1, чему может поспособствовать ухудшение внешней конъюнктуры. В частности, мы не исключаем возобновления негативной динамики в ценах на нефть, в случае если данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов не подтвердят позитивную статистику от API", - прогнозирует Зварич.

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