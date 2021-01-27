Поводов для существенного ослабления рубля в среду утром нет - BCS Express

Поводов для существенного ослабления рубля к доллару в среду утром нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В паре доллар/рубль импульс роста ожидаемо остановился около 75,5-76 руб./$1. Эти уровни выступают сильной зоной сопротивления, отделяющей от ускорения к следующему ориентиру на 76,8 руб./$1. Снизу в качестве среднесрочных поддержек по доллару можно обозначить диапазон 72,6-73 руб./$1. В среду утром поводов для существенного ослабления рубля не наблюдается. Скорее всего, в ближайшие дни мы продолжим наблюдать за широкой консолидацией в обозначенных выше границах", - указывает аналитик инвесткомпании.

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