Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Активность участников фондового рынка снижается на фоне отсутствия новых поводов как для продолжения начавшейся в конце прошлой недели коррекции, так и для возобновления роста в сторону исторических максимумов. По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки выступает район 3320-3330 пунктов. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше 3440 пунктов", - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании.

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