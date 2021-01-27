Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник, трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ждали результатов крупных технологических компаний. На этой неделе отчитываются более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones. Текущий сезон отчетности начался с оптимистичных результатов. Среди компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже отчитавшихся о финансовых показателях, более 70% получили прибыль и выручку, превзошедшие ожидания аналитиков.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в январе вырос сильнее прогноза. Индекс увеличился до 89,3 пункта с пересмотренных 87,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее декабрьское значение оценивалось в 88,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали повышения до 89 пунктов с объявленного ранее декабрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 88 пунктов.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, но трейдеры не ждут от нее каких-то важных шагов. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов, отмечают эксперты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Участники рынка ждут публикаций отчетностей ряда крупных компаний, а также итогов заседания Федеральной резервной системы США. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам дня на 0,35%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,65%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после выхода данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе. Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $56,04 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 26 января эти контракты подешевели на 0,1% - до $55,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53 за баррель, что на 0,74% выше уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы снизились в цене на 0,3% - до $52,61 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,182 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,969 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 января вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 722,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,57%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,35%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,32%) и "Россельхозбанк БО-05Р" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 8 февраля планирует провести вторичное размещение выпуска облигаций серии 07 объемом до 10 млрд рублей и серии 09 объемом до 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Объем размещения будет равен объему предъявленных по оферте облигаций. Ориентир цены размещения будет объявлен позднее. Ставка 17-19-го купонов установлена на уровне 5,5% годовых. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составила 8,85% годовых. Ставка 15-16-го купонов установлена на уровне 6,3% годовых. Помимо оферты в феврале 2021 года по выпускам предусмотрена оферта в августе 2022 года.