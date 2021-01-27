Утренние прогнозы: консолидация на рынке акций

В среду аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться около 3400 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Единой тенденции на рынке нет, техническая картина также не дает определенных сигналов. Для формирования новой восходящей волны нужно преодолеть сопротивление 3420 пунктов по индексу Мосбиржи, для чего пока нет никаких поводов. Целью снижения же является район 3300 пунктов. Внешний фон перед открытием в среду можно назвать слабо негативным. Открытие нас ждет недалеко от уровня закрытия вторника, а затем мы будем следовать за американскими индикаторами, быть может, с небольшой тенденцией к снижению. Но принципиальные изменения на рынке вряд ли произойдут".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в среду. Активность участников фондового рынка снижается на фоне отсутствия новых поводов как для продолжения начавшейся в конце прошлой недели коррекции, так и для возобновления роста в сторону исторических максимумов. По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки выступает район 3320-3330 пунктов. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше 3440 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте дня можно ждать от российского рынка акций нейтральной динамики".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в среду в консолидации вблизи отметки 3400 пунктов".