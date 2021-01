Нефть дорожает на данных API

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду.

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник, трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ждали результатов крупных технологических компаний.

На этой неделе отчитываются более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones. О результатах в течение недели предстоит отчитаться, в частности, Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. (SPB: FB), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и Tesla Inc. (SPB: TSLA).

Текущий сезон отчетности начался с оптимистичных результатов. Среди компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже отчитавшихся о финансовых показателях, более 70% получили прибыль и выручку, превзошедшие ожидания аналитиков, согласно данным Bank of America.

"Ограничение распространения коронавируса и меры поддержки должны подстегнуть рост экономики в текущем году, что будет способствовать вовлечению большего числа отраслей в экономическую активность и уверенному восстановлению прибыли в следующих кварталах", - говорит экономист New York Life Investments Лорен Гудвин, которую цитирует CNBC.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, но трейдеры не ждут от нее каких-то важных шагов. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов, отмечают эксперты.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в январе вырос сильнее прогноза.

Индекс увеличился до 89,3 пункта с пересмотренных 87,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее декабрьское значение оценивалось в 88,6 пункта.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 89 пунктов с объявленного ранее декабрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 88 пунктов.

Котировки акций General Electric Co. (SPB: GE) выросли на 2,7%. Американский концерн в четвертом квартале 2020 года значительно увеличил чистую прибыль, выручка компании снизилась, но оказалась выше прогнозов.

Цена бумаг 3M Co. (SPB: MMM) повысилась на 3,3%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, в четвертом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий, в частности, благодаря росту спроса на средства индивидуальной защиты.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) увеличилась на 2,7%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья отчитался о превысивших ожидания скорректированной прибыли и выручке в четвертом квартале 2020 года.

Тем временем бумаги American Express Co. (SPB: AXP) (AmEx) подешевели на 4,1%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт снизил чистую прибыль в четвертом квартале на 15%.

Котировки акций Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. снизились на 3,2%, хотя оператор телефонный связи получил прибыль и выручку выше прогнозов рынка в четвертом квартале 2020 года.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) выросли на 3,8%. Компания сообщила, что приобрела платформу рассылок для авторов и издателей Revue.

Цена акций Lockheed Martin Corp. (SPB: LMT) уменьшилась на 3,7%. Американский военно-промышленный концерн в четвертом квартале 2020 года зафиксировал меньший, чем ожидалось, рост чистой прибыли, тогда как выручка превзошла прогнозы рынка.

Бумаги американской сети магазинов видеоигр GameStop Corp. подскочили на 92,7%. Их цена в ходе сессии в понедельник поднималась на 144%, до сессионного рекорда на уровне $159,18, на фоне резкого всплеска активности инвесторов.

Акции Beyond Meat (SPB: BYND) Inc. подорожали на 17,7%, при этом в ходе торгов их цена повышалась на 26,1%. Производитель растительных заменителей мяса сообщил о заключении соглашения с PepsiCo. Inc. о производстве снеков и напитков.

Цена бумаг Plug Power Inc. увеличилась на 11,3%. Разработчик топливных элементов сообщил, что повысил прогноз в отношении валовой суммы счетов в 2021 году до $475 млн с $450 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 22,96 пункта (0,07%) и составил 30937,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,74 пункта (0,15%) - до 3849,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,93 пункта (0,07%) и составил 13626,06 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения.

Участники рынка ждут публикаций отчетностей ряда крупных компаний, а также итогов заседания Федеральной резервной системы США, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,2%.

Индекс опережающих экономических показателей страны в ноябре вырос до 96,4 пункта по сравнению с 94,3 пункта месяцем ранее. Это максимальный уровень с февраля 2019 года.

Лидерами роста выступают акции Canon Inc. (+6,3%), Sharp Corp. (+5,6%), Seiko Epson Corp. (+4,4%).

При этом бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing теряют в цене 1%, производителя полупроводников Advantest Corp. - 3,1%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.

Прибыль крупных промышленных компаний КНР по итогам 2020 года выросла на 4,1% на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В том числе в декабре показатель подскочил на 20,1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции нефтепроизводителя CNOOC (+5,7%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,2%), телекоммуникационных China Mobile (+3,4%) и China Unicom (+3,1%).

Кроме того, дорожают бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+3,1%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,4%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+1,3%).

Лидерами падения стоимости выступают акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,7%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,4%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-1,9%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-1,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК снизился на 0,3%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,4%.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в январе увеличился до 95,4 пункта с 91,2 пункта в декабре, что было минимальным показателем за три месяца.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,65%.

Индекс доверия бизнеса к экономике страны в декабре снизился до 4 пунктов с 13 пунктов месяцем ранее, в том числе из-за вспышки COVID-19 в районе Сиднея.

Наиболее значительно в среду подешевели бумаги производителей металлов Fortescue Metals Group Ltd. (-6,4%) и OZ Minerals Ltd. (-5,8%), а также нефтедобывающей Beach Energy Ltd. (-5,1%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 3,4% и на 3,9%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после выхода данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $56,26 за баррель, что на $0,35 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 26 января эти контракты подорожали на $0,03 (0,1%) - до $55,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,95 за баррель, что на $0,34 (0,65%) выше уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,16 (0,3%) - до $52,61 за баррель.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.