Рынок акций РФ подрос по индексу РТС на фоне роста нефти и рубля, динамика фишек смешанная

Москва. 26 января. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips, утреннее снижение вслед за Азией было выкуплено на фоне отскока вверх Европы и нефти; индекс МосБиржи просел, а индекс РТС вырос на фоне укрепления рубля, в лидерах роста выступили бумаги "АЛРОСА", в аутсайдерах - Ozon и "ЛУКОЙЛ".

По итогам дня индекс МосБиржи составил 3390,76 пункта (-0,2%, днем индекс поднимался выше 3408 пунктов), индекс РТС - 1422,95 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар просел до 75,06 рубля (-0,31 рубля), золото - до $1850,6 за тройскую унцию (-0,3%).

Подешевели АДР Ozon (-3,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2020 года произвела 3,312 млн тонн стали, что на 14,9% выше уровня III квартала, сообщила компания. Выплавка стали за 2020 год сократилась на 7% и составила 11,574 млн тонн.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ во вторник следовал за глобальными аналогами. Ранее снижение аппетита к риску оказало некоторую поддержку доллару, который укрепился к корзине валют, цены на нефть снижались, снизились индексы акций в Азии. Однако уже днем ситуация стабилизировалась благодаря росту акций в Европе. Среди важнейших тем дня - вопрос об утверждении пакета стимулов Джозефа Байдена объемом $1,9 трлн, а также проблема устранения производственных и логистических "узких мест" в программе вакцинации, особенно в ЕС. Инвесторы продолжают проявлять интерес к компаниям технологического сектора и малой капитализации с низкими оценками стоимости.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что фондовые настроения в Европе были заметно лучше, чем на рынках Азии, а нефть Brent не оставляет попыток подрасти. В "минусе" торговались секторы металлов, добычи и финансов, а самые большие потери наблюдались в транспортном секторе. Бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) выросли на фоне новостей о заключенном долгосрочном контракте с Boeing на поставку титановой продукции. Таким образом, можно говорить о том, что кризисный 2020 год окончательно остается позади для российского производителя титана.

Рубль после локального ослабления смог реабилитироваться, что сопровождалось ростом ставок по коротким кредитам, который является обычным явлением для периодов уплаты налогов и подготовки к аукционам ОФЗ. Вместе с рублем укрепилась турецкая лира на фоне прогнозов МВФ по росту экономики страны на 6% в текущем году. В целом, утренние настроения бегства от риска постепенно ослабли, также сократились санкционные риски. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции, что ни одна страна на заседании Совета ЕС не предлагала каких-либо новых санкций против РФ из-за ареста Алексея Навального, хотя призывы к властям России все же были. В США озвучили свою обеспокоенность, а также вспомнили о бредовой публикации The New York Times о возможной причастности РФ к выплатам афганским боевикам за убийства американцев. Впрочем, в эту версию слабо верят даже сами американские журналисты. Соответственно, рубль постепенно возвращается к торговле в рамках глобальных тенденций со своими домашними нюансами.

Индексы акций Европы торговались в "плюсе", лидировал сектор финансовых услуг, а сектор путешествий и гостеприимства находился под давлением. AstraZeneca заявила о производственных проблемах при выпуске вакцины против COVID-19, что может нарушить планы поставки в Евросоюз. Впрочем, вакцина в Евросоюзе еще не одобрена, но чиновники уже потребовали объяснений от компании.

Поддержку нефти оказало улучшение дисциплины в ОПЕК и краткосрочные риски поставок после сообщений о взрыве в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Новостные агентства пока не выяснили причину происшествия, но на рынке немедленно вспомнили о возможных ракетных атаках йеменских хуситов. Компания, отслеживающая движение танкеров Petro-Logistics, сообщает, что соблюдение обязательств в рамках ОПЕК+ странами ОПЕК составило около 85% в январе, после того, как в декабре дисциплина оценивалась ниже 75%. Также наблюдаются проблемы с поставками нефти с казахстанского месторождения Тенгиз. Плюс очередные споры Триполи и Бенгази о распределении доходов от продажи нефти стали причиной приостановки отгрузки на ряде терминалов. Иными словами, информационный фон вторника способствовал росту тревожности на рынке нефти, хотя фоновая идея слабого спроса из-за карантинных мер никуда не делась. Более того, сообщения о новых штаммах, против которых созданные вакцины работают плохо, также намекают на продление периода мер социального дистанцирования в ключевых странах, считает аналитик.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, разнонаправленная динамика российских акций отразила противоречивые настроения инвесторов. С одной стороны, все находятся в ожидании заседания ФРС США и принятия масштабного пакета мер стимулирования американской экономики. С другой, растут опасения сокращения темпов восстановления глобальной торговли и перевозок из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае в преддверии празднования Нового года по восточному календарю. Кроме того, повсеместно отмечаются сложности с проведением массовой вакцинации, увеличиваются опасения слабого восстановления спроса на нефть.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3380-3450 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1390-1440 пунктов, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ММК просели, несмотря на публикацию сильных операционных результатов за IV квартал. Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,4%, до 31,56 рубля) во вторник сообщил об увеличении производства золота в прошлом году на 6%, но результат оказался несколько ниже прогнозных показателей. В целом акции Petropavlovsk с начала декабря прошлого года, после перестановок в менеджменте, достаточно стабильны, хотя цены на золото пока не могут удержать $1900 за унцию. Как минимум до падения бумаг ниже 31 руб. имеет смысл сохранять длинные позиции (с расчетом на возвращение к 34 руб.) или быть вне рынка. Сигналом в пользу развития более уверенного роста (к 35-36 руб.) стало бы преодоление 33,65-34 руб. (максимумы января).

В Европе акции растут, хотя в целом пока нельзя говорить о каких-то значимых драйверах восходящего движения. Американские биржи в ближайшие сессии могут оставаться под давлением ввиду ослабления надежд на скорое принятие пакета стимулирующих мер, предложенного Байденом. По мнению некоторых законодателей, для этого может понадобиться от четырех до шести недель.

Индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 3400 пунктов, у средней полосы Боллинджера дневного графика. Если санкционные угрозы в ближайшие дни не реализуются, российские активы могут временно абстрагироваться от геополитических рисков и предпринять новые попытки роста, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, негативом для нефти выступает продолжение пандемии коронавируса, что ослабляет надежды на скорое восстановление экономики и ухудшает перспективы спроса на сырье. В Нидерландах, например, с 22 января введен комендантский час, а почти полный локдаун продлили до 9 февраля. Глава научного совета Франции, специалист по иммунологии Жан-Франсуа Дельфресси заявил о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID-19. Также инвесторов беспокоят сбои в поставках вакцин от COVID-19. Фармацевтический гигант Merck объявил, что прекращает работу над вакциной от COVID-19 из-за разочаровывающих результатов испытаний. Его конкурент, компания AstraZeneca, ранее предупредила, что поставки ее вакцины в страны Европейского союза отстанут от прогноза.

Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования экономики объемом $1,9 трлн. Проект был поддержан лидерами демократов в Конгрессе, однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в Сенате, отмечает Абелев.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику, S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,7%) завершили торги на рекордных уровнях.

Росту американского рынка акций с конца прошлой недели способствовали надежды на принятие новых мер поддержки американской экономики после вступления в должность президента Джо Байдена, который ранее представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Сенат Конгресса США утвердил предложенную американским президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов, она стала первой женщиной на этом посту.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,6%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-1,9%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

На рынках сохраняются высокие опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов, пишет Trading Economics.

Нефть вечером во вторник растеряла дневной рост на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,64 за баррель (-0,1% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $52,6 за баррель (-0,3% и +1% в понедельник).

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.

Президент США Джо Байден планирует объявить в среду о подготовительных шагах к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на американских федеральных землях, сообщила газета The New York Times. По информации двух источников издания, в ближайшее время Байден издаст указ, предписывающий федеральным ведомствам определить масштабы вводимого запрета.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Белона" (+25,8%, до 7,09 рубля), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+17,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+6,2%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+6,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+4,1% и +10,9% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,9%), "ВСМПО-Ависма" (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,1%).

Спрос на бумаги "Белона", которые обновили максимум с осени 2012 года, подогревается ожиданиями вероятной оферты миноритариям. Как стало известно в середине января, Группа ММК довела долю в ОАО "Белон" (MOEX: BLNG) (входит в ООО "ММК-Уголь") до 98,2%. Сам ММК увеличил долю в "Белоне" до 2,92% с 2,69%, это изменение произошло 31 декабря 2020 года. Согласно отчетности "Белона" за III квартал, 95,27% компании ММК владеет через люксембургскую "дочку" ММК-Mining Assets Management SA. В декабре комбинат опубликовал Q&A ко Дню инвестора, где заявлялось, что на данный момент решения о выкупе 100% ОАО "Белон" и ОАО "ММК-Метиз" (MOEX: MMMZ) нет, "однако ММК не исключает такой возможности в дальнейшем".

Корпорация "ВСМПО-Ависма" и американская Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, которая будет использоваться в изготовлении гражданских самолетов различных моделей (787 Dreamliner, 777, 767 и 737), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, подконтрольно "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) утвердило новую дивидендную политику с 2021 года, закрепив выплату дохода на ценные бумаги в объеме не менее 30% чистой прибыли, говорится в сообщении компании.

Prosperity Capital Management приобрела крупный пакет в девелопере Etalon (MOEX: ETLN) (ГДР выросли на 2,5%, до 138,6 рубля), крупнейшим акционером которого является АФК "Система". Как сообщил Etalon, инвесткомпания купила 15 млн 741 тыс. 295 GDR на акции компании, что эквивалентно 5,34% уставного капитала. По текущим рыночным котировкам такой пакет стоит около $28 млн.

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7,9%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-7,7%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-6,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,6% и -3,8% "префы").

Золотодобытчик Petropavlovsk по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6%, до 548,1 тыс. унций с учетом переработки стороннего сырья, сообщила компания. Это чуть меньше прогноза (составлял 560-600 тыс. унций), но в целом соответствует ожиданиям рынка, отметил глава Petropavlovsk Денис Александров (его слова приводятся в сообщении). При этом в IV квартале производство Petropavlovsk упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 113,5 тыс. унций.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,26 млрд рублей (из них 18,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,51 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,85 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").