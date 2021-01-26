Цены евробондов РФ во вторник подросли благодаря спросу на рисковые активы и снижению санкционных рисков

Москва. 26 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 20 базисных пунктов по отношению к закрытию 25 января и составила 115,84% от номинала, что соответствует доходности 1,58% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 101,52% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,09% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7 пунктов, составив 149 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 30 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,22% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,33% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 21 базисный пункт, поднявшись до 134,76% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,325% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 115,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,765% годовых), с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 109,98% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 48 базисных пунктов, до 133,39% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,335% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 16 базисных пунктов - до 113,84% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, до 1,94% годовых).

"После падения, отмечавшегося в конце прошедшей недели, сегодня второй день подряд наблюдается острожный рост котировок российских еврооблигаций. Робкие покупки со стороны отечественных игроков приподняли рынок. Таким образом, цены отечественных евробондов смогли немного восстановиться благодаря как отсутствию новых сообщений на санкционную тематику, так и стабилизации базовых процентных ставок, что оказало позитивное влияние на долговые бумаги практически всех развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Российские еврооблигации на этот раз отреагировали на рост санкционных рисков довольно сдержанно, и снижение их котировок на прошлой неделе было умеренным. Это говорит о том, что участники рынка в той или иной степени уже привыкли к периодически усиливающимся санкционным рискам, и при этом с каждой новой волной обострения их влияние на рынок становится все менее заметным. Дальнейшая же динамика отечественных евробондов во многом будет зависеть от развития новостного фона, в частности, будет ли санкционная история иметь какое-либо серьезное продолжение или же все ограничится лишь словесными интервенциями", - считает Агарзаев.