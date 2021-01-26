"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 глобальных акций

Название Вес, % Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, % DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,6% 2,9% HeidelbergCement AG 10% 2,6% 10,0% Indastria de Diseno Textil SA 10% 2,3% 11,7% ING Groep NV 10% 3,1% 23,2% Naspers Ltd 10% 0,2% 36,4% Novartis AG 10% 3,6% 10,3% Renault SA 10% 0,0% 18,3% Royal Dutch Shell PLC 10% 3.5% 22,0% Samsung Electronics Co Ltd 10% 1,6% 1,8% Whitbread PLC 10% 0,0% 4,3% топ-10 глобальных акций 100% 2,1% 14,1% Индекс MSCI World ex-US 2,8% 7,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, зафиксировав прибыль по акциям Toyota и Adidas, а также добавив Whitbread и Renault, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях японского автопроизводителя Toyota, которые с момента добавления бумаг в июне принесли +12%, и заменить их на акции французского конкурента Renault. Мы видим потенциал роста в акциях Renault на фоне ожидаемого сокращения операционных расходов и дальнейшего увеличения линейки электромобилей", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Также эксперты заменили Adidas на акции крупнейшего британского оператора отелей Whitbread. "Компания обслуживает преимущественно эконом-сегмент в Великобритании и Германии, и мы видим недооценку в акциях в виду продолжающейся массовой вакцинации населения и последующего восстановления внутреннего туризма", - указывают они. Новый состав топ-10 глобальных акций (100%)Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.