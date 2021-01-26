Рубль днем отыграл потери и укрепляется к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 26 января. Доллар и евро растеряли утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль отыграл потери и повышается к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 75,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,19 руб./EUR1, подешевев на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,4 копейки - до 82,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 января на 77,85 копейки, до 75,6354 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,43 копейки, до 91,6701 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и развернулся вверх к доллару и евро благодаря улучшению ситуации на рынке нефти. В свою очередь, поддержку рынку энергоносителей оказывают ожидания снижения предложения, которые отодвигают на второй план опасения по поводу спроса.

Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн баррелей в сутки в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.

В то же время трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

"Основное внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к заседанию ФРС. При этом не исключено, что риторика американского регулятора может не в полной мере оправдать ожидания участников рынка в отношении дальнейшего стимулирования американской экономики, что заметно ухудшит аппетит к риску на глобальных площадках. В свою очередь, на российском рынке инвесторы продолжат действовать с оглядкой на санкционные риски, реализация которых в то же время, похоже, вновь откладывается на неопределенный срок", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,34% - до $55,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,47% - до $53,02 за баррель.

Ранее оба контракта дешевели на опасениях из-за эпидемиологической ситуации в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg.

Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Банк России во вторник, 26 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 742,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 января, банки разместили 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе 724,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,13% годовых.

ЦБ РФ 26 января также провел доразмещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 32 млрд 702,1 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,61%. Ставка на срок 1 месяц выросла также на 3 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,92% годовых.