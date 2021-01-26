Рынок акций РФ, скорее всего, покажет в 2021г опережающую другие фондовые рынки динамику - "Альфа-Капитал"

Российский рынок акций, скорее всего, покажет опережающую динамику относительно других фондовых рынков в 2021 году, говорится в обзоре управляющей компании "Альфа-Капитал".

Эксперты компании в целом рассматривают три возможных варианта:

+10% в базовом сценарии (сохранение притока внутренних инвесторов, сокращение дисконта к другим рынкам);

+25% в оптимистичном сценарии (благоприятная для сырьевых компаний ситуация на рынках, относительно слабый рубль, спокойный внешний фон);

0% в пессимистичном сценарии (ухудшение ситуации в мировой экономике, новые санкции, негативные изменения в макроэкономической политике РФ, вторичная рецессия в мировой экономике).

Также аналитики "Альфа-Капитала" отмечают, что в 2021 году российский рынок акций может получить новый импульс благодаря высокой концентрации "компаний стоимости" которые получат преимущество на фоне циклического роста экономики и исчерпанного потенциала снижения ставок в твердых валютах, роста прибылей и дивидендных выплат.

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