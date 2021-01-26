Котировки акций ММК сохраняют потенциал роста до 61 руб. на конец 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") сохраняют потенциал роста до 61 рубля за акцию на конец 2021 года, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает, что инвесткомпания позитивно оценивает опубликованные "ММК" производственные показатели. Выручка в IV квартале 2020 года, по его мнению, могла составить $1,69 млрд, показатель EBITDA - $375 млн, прибыль - $100-110 млн.

"Реакция рынка на отчетность в моменте была негативной, но вскоре котировки отыграли часть падения. С октября акции выросли на 55%. Мы полагаем, что фундаментальные факторы в значительной степени отыграны, и потенциал роста на текущий год, без учета дивиденда, незначительный. Целевой уровень - 61 рубль за акцию на конец 2021 года. Прогноз выручки и чистой прибыли компании на 2020 и 2021 год сохраняем на уровне $6,65 млрд и $0,62 млрд и, соответственно, $9,2 млрд и $1,05 млрд", - указывает Ващенко.

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