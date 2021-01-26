Акции Kimberly-Clark привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте - "Фридом Финанс"

Акции Kimberly-Clark Corp. привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте, прогнозная цена - $147 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Один из ключевых игроков на рынке бытовых товаров - Kimberly-Clark Corp. - опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2020 года. Прибыль на акцию оказалась выше ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании Алексей Дмитриев, составив $1,59 при прогнозе $1,43. Выручка, которую консенсус закладывал в объеме $4731 млн, по факту достигла $4861 млн (+6%). Приобретение Softex Indonesia обеспечила 2% роста выручки.

"Спрос на товары для дома остается высоким, а снижение в других сегментах не было стремительным. На наш взгляд, акции Kimberly-Clark привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте, так как пандемия будет стимулировать продажи в первом полугодии текущего года. Наша цель по акции Kimberly-Clark - $147 за штуку", - указывает Дмитриев.

Также эксперт отмечает, что Kimberly-Clark в США формирует около половины всей своей выручки. Остальной доход компания генерирует в разных странах мира, что делает ее бизнес серьезно зависимым от валютного курса. В IV квартале 2020 года его отрицательное влияние составило 1% против 3% в III квартале. Улучшение курсовой разницы прослеживалось в динамике индекса доллара (DXY), который за октябрь-декабрь упал на 4%.

Kimberly-Clark прогнозирует увеличение чистых продаж в 2021 году на 4-6%, в том числе органический рост продаж в пределах 1-2%; EPS - в диапазоне $7,10-7,60.

Совет директоров компании одобрил увеличение квартальных дивидендов на 6,5%. Это 49-е ежегодное повышение выплат подряд. Совет также утвердил новую программу buy back в объеме $5 млрд, дополняя текущий объем выкупа $5 млрд до конца 2021 года. Это классический драйвер роста котировок, создающий дополнительный спрос на рынке, отмечает аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.