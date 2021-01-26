Индекс S&P 500 на торгах вторника, возможно, закрепится выше уровня 3861п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 во вторник попробует закрепиться выше исторического максимума на уровне 3861п, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Накануне индекс широкого рынка протестировал уровень 3800 пунктов, где нашел сильную поддержку покупателей. Мощный отскок от этого уровня создает предпосылки для пробоя верхней границы равноудаленного канала в области 3860-3865 пунктов, которая все еще выступает серьезным сопротивлением", - указывает эксперт.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. В центре внимания квартальные отчеты корпораций. По данным FactSet, прибыль на акцию 86% отчитавшихся компаний, входящих в S&P 500, превзошла ожидания. В среднем фактическое значение EPS оказалось лучше консенсус-прогноза на 22,4%, что гораздо выше пятилетнего среднего на уровне 6,3%.

"Статистика и наши собственные наблюдения указывают на то, что инвесторы предпочитают фиксировать прибыль после публикации отчетов, и это вызывает обеспокоенность. Тем не менее, сезон только начался, и реакция на публикации результатов технологических гигантов будет определять дальнейшую динамику рынка. Считаем, что баланс рисков по-прежнему смещен в позитивную сторону", - пишет Денисламов.

По мнению эксперта, в этот вторник стоит обратить внимание на публикацию данных индекса доверия потребителей от СВ за январь. Ожидается увеличение показателя с 88,6 до 89,0. Месяцем ранее этот опережающий индикатор, предсказывающий траты потребителей, обеспокоил инвесторов неожиданным падением. Если оно продолжится, это может вызвать негативную реакцию рынка.

Квартальные результаты представит во вторник Microsoft. Рыночный консенсус закладывает рост выручки корпорации на 9%, до $40,2 млрд. Скорректированная EPS, как ожидается, увеличится на 8,6%, до $1,64. "Мы рассчитываем, что результаты Microsoft Corp. окажутся выше ожиданий рынка, что связано с сохранением сильного спроса на облачные вычисления (IaaS) и облачное прикладное ПО (SaaS), а также с ростом поставок игровых консолей и ноутбуков", - отмечает Денисламов.

Отчитается за минувший квартал и фармацевтический гигант Johnson & Johnson. По прогнозам, его выручка увеличится на 4,4% г/г, а EPS сократится на 3,1% г/г. "Ожидается замедление роста спроса в фармацевтическом и потребительском сегментах под давлением сохраняющихся карантинных ограничений в некоторых регионах. Выручка в сегменте медицинских устройств и диагностики может выйти на докризисный уровень под действием продолжающегося эффекта отложенного спроса", - полагает аналитик "Фридом Финанс".

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