"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DraftKings с целью $62,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DraftKings Inc. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $47,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратится к Комиссии по азартным играм штата Нью-Йорк с предложением о легализации ставок на спорт в интернете. Куомо не единственный из губернаторов, кто открыто выступает за поддержу идеи легализации онлайн гейминга. DraftKings является основным бенефициаром этой тенденции", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, актив торгуется вдоль восходящего тренда. "При таком входе, при открытии позиции на 11% от портфеля, риск по ней составит 0,8%. Коэффициент прибыль/риск - 3", - указывают эксперты инвесткомпании.

DraftKings Inc. - американская компания, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.