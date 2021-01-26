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26 января 2021 года 14:09

Рынок акций РФ днем отыграл утренние потери благодаря росту Европы и нефти, лидирует АЛРОСА

Москва. 26 января. Рынок акций РФ днем во вторник отыграл утренние потери благодаря росту фондовой Европы и нефти после отката вслед за Азией из-за опасений в отношении продолжающейся пандемии COVID-19 в мире, а также введения карантинов и сложностей с доставкой вакцин; индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 3400 пунктов и стабилизировался, в лидерах роста выступают акции "АЛРОСА".

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3390,49 пункта (-0,2%, ранее днем индекс поднимался выше 3408 пунктов), индекс РТС - 1414,67 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 75,49 рубля (+0,12 рубля), золото - $1852 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2020 года произвела 3,312 млн тонн стали, что на 14,9% выше уровня III квартала, сообщила компания. Выплавка стали за 2020 год сократилась на 7% и составила 11,574 млн тонн.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, негативом для нефти выступает продолжение пандемии коронавируса, что ослабляет надежды на скорое восстановление экономики и ухудшает перспективы спроса на сырье. В Нидерландах, например, с 22 января введен комендантский час, а почти полный локдаун продлили до 9 февраля. Глава научного совета Франции, специалист по иммунологии Жан-Франсуа Дельфресси заявил о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID-19. Также инвесторов беспокоят сбои в поставках вакцин от COVID-19. Фармацевтический гигант Merck объявил, что прекращает работу над вакциной от COVID-19 из-за разочаровывающих результатов испытаний. Ее конкурент, компания AstraZeneca, ранее предупредила, что поставки ее вакцины в страны Европейского союза отстанут от прогноза.

Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования экономики объемом $1,9 трлн. Проект был поддержан лидерами демократов в Конгрессе, однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в Сенате.

Во вторник торги на рынке акций РФ проходят в целом нейтрально, поскольку настроения участников торгов переменчивы. МВФ обнародует обновленные прогнозы развития мировой экономики. Инвесторы будут продолжать следить за геополитической повесткой и финансовыми результатами компаний на рынке США в рамках сезона отчетности. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи составляет 3370-3420 пунктов, считает Абелев.

Аналитик Sber CIB Коул Эйксон полагает, что к позитивным российским новостям можно отнести заявления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина о том, что динамика заболеваемости COVID-19 в России улучшается, и вскоре следует ожидать нового смягчения карантинных ограничений.

Тем не менее, на рынки давит пессимистичная информация по мировому COVID-19 (в первую очередь, из США и Тайваня), дальнейшая отсрочка стимулирования в США, сообщения о завышенных оценках компаний, а также высказанные Народным банком Китая опасения относительно ликвидности и возникновения "пузырей". Нефтяной рынок во вторник будет анализировать еженедельный отчет по запасам углеводородов в США от Американского института нефти (API). В Давосе продолжается Всемирный экономический форум в виртуальном формате.

Тем не менее, рост рынков акций может продолжиться, что будет связано с надеждами на восстановление экономики, так как новое стимулирование в США будет оказывать давление на доллар, а процентные ставки и инфляционные ожидания, вероятно, будут повышаться. Из идей аналитиков Sber CIB сохраняется рекомендация покупки акций "Газпрома", "Норникеля", расписок Mail.ru (MOEX: MAIL) Group и X5 Retail (MOEX: FIVE) Group. При этом эксперты представили новые идеи по покупке акций "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Мосбиржи", а также закрыли идею по бумагам "Роснефти" (в этих бумагах пришло время для фиксации прибыли).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для рублевых активов к общемировым рискам добавляются санкционные проблемы и рост протестных настроений населения. Рисковым инвесторам можно попытаться заработать на падении банков - Сбера и ВТБ (MOEX: VTBR). "Шортить" "Норникель" кажется более рискованным, так как бумага фундаментально очень сильная. Также можно ожидать снижения "нефтянки", прежде всего акций "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Скорее всего, беспроигрышным вариантом также будет продажа фьючерса на индекс РТС. Самым опасным вариантом является попытка "поймать" падение акций "Мосбиржи", поскольку эти бумаги часто растут против рынка, отмечает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, поддержку для нефти оказывают рост ее потребления в Индии и ожидания фискальных стимулов США в размере $1,9 трлн.

Администрация Байдена, похоже, не хочет затягивать с одобрением пакета поддержки и ведет активные обсуждения с членами Конгресса. Реализация пакета позволит поддержать спрос в условиях пандемии COVID-19, в том числе позитивный эффект отразится и на потреблении топлива. Индийский импорт сырой нефти в декабре вырос до 2-летнего максимума 20,5 млн тонн, чему способствовало ослабление ограничений из-за COVID-19 (данные представило министерство нефти и газа Индии). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года импорт вырос на 9,5%, что стало первым ежегодным увеличением за девять месяцев. При этом загрузка НПЗ составила 99,1%.

Нефть Brent вновь пытается закрепиться выше $56 за баррель. Потенциал снижения в рамках коррекции сохраняется, хотя техническая картина уже менее пессимистична, чем день назад. При ухудшении сантимента возможен спуск цен в район $53,5-53,7 за баррель. Тем временем, инвестиционный банк Barclays в понедельник повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году из-за временных факторов, к числу которых относится рост спроса на топливо в зимний период из-за более холодной, чем ожидалось, погоды. При этом он отметил новые риски, связанные с ростом числа случаев COVID-19 в Китае. Прогноз был повышен в среднем на $2 - до $55 за баррель Brent и $52 за баррель WTI, отмечает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику, S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,7%) завершили торги на рекордных уровнях.

На текущей неделе опубликуют финансовые отчеты более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones. Среди входящих в S&P 500 компаний, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% зафиксировали превысившие прогнозы показатели продаж и прибыли на акцию, по данным Bank of America.

Росту американского рынка акций с конца прошлой недели способствовали надежды на принятие новых мер поддержки американской экономики после вступления в должность президента Джо Байдена, который ранее представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Сенат Конгресса США утвердил предложенную американским президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов, она стала первой женщиной на этом посту.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%), но растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-1,4%).

На рынках сохраняются высокие опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов, пишет Trading Economics.

Нефть днем во вторник вернулась к росту, несмотря на ухудшение перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией; цена Brent на $0,6 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $56,12 за баррель (+0,4% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $53,01 за баррель (+0,5% и +1% в понедельник).

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.

Президент США Джо Байден планирует объявить в среду о подготовительных шагах к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на американских федеральных землях, сообщила газета The New York Times. По информации двух источников издания, в ближайшее время Байден издаст указ, предписывающий федеральным ведомствам определить масштабы вводимого запрета.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Белона" (+31,2%, до 7,4 рубля), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+13,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+8,6% и +13% "префы"), "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+6,8%), акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+2,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,7%).

Спрос на бумаги "Белона", которые обновили максимум с осени 2012 года, подогревается ожиданиями вероятной оферты миноритариям. Как стало известно в середине января, Группа ММК довела долю в ОАО "Белон" (MOEX: BLNG) (входит в ООО "ММК-Уголь") до 98,2%. Сам ММК увеличил долю в "Белоне" до 2,92% с 2,69%, это изменение произошло 31 декабря 2020 года. Согласно отчетности "Белона" за III квартал, 95,27% компании ММК владеет через люксембургскую "дочку" ММК-Mining Assets Management SA. В декабре комбинат опубликовал Q&A ко Дню инвестора, где заявлялось, что на данный момент решения о выкупе 100% ОАО "Белон" и ОАО "ММК-Метиз" (MOEX: MMMZ) нет, "однако ММК не исключает такой возможности в дальнейшем".

Корпорация "ВСМПО-Ависма" и американская Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, которая будет использоваться в изготовлении гражданских самолетов различных моделей (787 Dreamliner, 777, 767 и 737), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,2%) (ЯТЭК, подконтрольно "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) утвердило новую дивидендную политику с 2021 года, закрепив выплату дохода на ценные бумаги в объеме не менее 30% чистой прибыли, говорится в сообщении компании.

Prosperity Capital Management приобрела крупный пакет в девелопере Etalon (MOEX: ETLN) (ГДР выросли на 0,6%, до 136,06 рубля), крупнейшим акционером которого является АФК "Система". Как сообщил Etalon, инвесткомпания купила 15 млн 741 тыс. 295 GDR на акции компании, что эквивалентно 5,34% уставного капитала. По текущим рыночным котировкам такой пакет стоит около $28 млн.

Подешевели "префы" "Варьеганнефтегаза" (-6,1%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,3%), акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-5%), "Магаданэнерго" (-4,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,5%).

Золотодобытчик Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,1%) по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6%, до 548,1 тыс. унций с учетом переработки стороннего сырья, сообщила компания. Это чуть меньше прогноза (составлял 560-600 тыс. унций), но в целом соответствует ожиданиям рынка, отметил глава Petropavlovsk Денис Александров (его слова приводятся в сообщении). При этом в IV квартале производство Petropavlovsk упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 113,5 тыс. унций.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 37,01 млрд рублей (из них 9,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,69 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 3,87 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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