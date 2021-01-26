"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с целью 122 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: 94 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Предыдущий финансовый год для компании является одним из успешных, несмотря на пандемию COVID-19. Удаленная работа и самоизоляция позволила компании увеличить статьи дохода от предоставления услуг интернет-провайдера, телефонной связи (Теле2) и кабельного телевидения. Компания существенно отстала от своих конкурентов и текущие цены не отражают в полной мере стоимость компании", - отмечают аналитики "Финама".

По их мнению, бумага интересна на долгосрочном периоде, где просматривается выход из фигуры "треугольник" в сторону роста. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 122 руб. При покупке на 7% и выставлением стоп заявки на уровне 94 руб., риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск - 1,8", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

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