Золото по итогам заседания ФРС может подорожать до $1875 за унцию - Sber CIB

Рынок золота ждёт итогов заседания ФРС, после которых котировки могут нацелиться на $1875 за унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

Главным событием для рынка золота в среду станут итоги заседания ФРС США. Регулятор может поддержать рынок, подтвердив приверженность ультрамягкой политике. Аналитики Sber CIB ожидают, что в преддверии заседания золото может подешеветь до $1 840 за унцию, однако после итоговой пресс-конференции котировки могут нацелиться на $1 875 за унцию (максимум прошлой недели). В случае дальнейшего роста цены могут достичь диапазона $1 884-1 902 за унцию. При этом серебро может, наконец, оторваться от текущего уровня $25,3 за унцию и подняться выше $26,0, полагают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.