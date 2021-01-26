Цена золота может вырасти до $2200 за унцию в 2021 году - Saxo Bank

Цена золота может вырасти до $2200 за унцию в 2021 году, говорится в аналитическом материале Saxo Bank.

"Золото и серебро продемонстрировали уверенный старт в 2021 году, и мы сохраняем конструктивный взгляд на данный сектор, поскольку рост доходности в первую очередь является результатом поддерживающего золото роста инфляционных ожиданий, - отмечает эксперт банка Оле Хансен. - Серебро вернулось к своей долгосрочной стоимости по отношению к золоту с перспективой дальнейшего роста. "Зеленая трансформация" может стать неожиданностью с точки зрения спроса на промышленную продукцию, поскольку многие страны приступают к реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Исходя из нашего прогноза по золоту, которое может достичь 2 200 долларов за унцию, серебро с высоким бета-коэффициентом должно способствовать достижению отношения золота к серебру на уровне 60+ в 2021 году, что, в свою очередь, приведет к росту цены на серебро до 35 долларов за унцию".

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