Спросом на этой неделе, скорее всего, будут пользоваться акции технологических компаний - Альфа-банк

Спросом на этой неделе, скорее всего, будут пользоваться акции технологических компаний, а также и производители золота и угля, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что на этой неделе среди циклических компаний спросом будут пользоваться только производители золота и угля. Сильный рост акций Apple, Microsoft и Facebook на этой неделе может стать катализаторам роста бумаг технологического сектора в целом и поддержать акции российских технологических компаний. Мы с оптимизмом смотрим на бумаги "ФосАгро" на текущих уровнях котировок", - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш.

Российский рынок акций открыл неделю на подъеме, проигнорировав осторожность, которая возобладала накануне минувших выходных, однако впереди непростая неделя, напоминает эксперт. По всей стране прокатилась волна протестов в поддержку Алексея Навального, большинство европейских политиков осудило арест Навального и требует его освобождения. Сложившаяся ситуация вновь вернула на повестку санкционные риски как со стороны ЕС, так и со стороны США.

Мировая повестка, на взгляд эксперта, также не отличается оптимизмом - растет количество инфицированных, появляются новые штаммы вируса, ужесточаются локдауны по всему миру, задерживаются поставки вакцины в ЕС - все эти обстоятельства только обостряют краткосрочные риски. На повестке этой недели пакет стимулов Байдена объемом $1,9 трлн. Для его быстрого принятия может потребоваться его сокращение, что может разочаровать рынки.

На этой неделе пройдет Давосский экономический форум. Китайский президент Си Цзиньпин произнесет свою первую после прихода в Белый дом президента Байдена речь - его выступление может задать тон отношений двух крупнейших экономик мира на ближайшие 4 года, полагает Волш. На форуме выступит президент России Владимир Путин.

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