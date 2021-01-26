Котировки акций "ПИКа" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций "ГК ПИК" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Отчетность "ГК ПИК" на прошлой неделе оказалась лучшей среди крупнейших публичных девелоперов на российском рынке. Локально акции компании перекуплены, однако на среднесрочном горизонте пространство для роста сохраняется, особенно с учетом продолжающегося роста цен на надвижимость и высокого спроса на ипотечные продукты", - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании.

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