Рубль может укрепиться по итогам последней торговой недели января - "Открытие Брокер"

Рубль может укрепиться по итогам последней торговой недели января, которая является наиболее активной в рамках январского налогового периода, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Рубль явно смотрится излишне дешево относительно цен на нефть (Brent $55,5/барр.), - отмечает в комментарии Шульгин. - Это объясняется более высоким коэффициентом премии возможных санкций в уравнении рыночной стоимости российской валюты. На заседании министров Евросоюза в Брюсселе в понедельник точно никаких санкций к РФ введено не будет, позиция США в этом контексте крайне неоднозначна и не позволяет определить хоть какие-либо сроки возможных санкций. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшие месяцы Джо Байден будет заниматься внутренними проблемами пострадавшей от коронавируса американской экономики".

Рубль может укрепиться на этой неделе, которая является наиболее активной в рамках январского налогового периода, полагает эксперт. Цены на нефть могут рублю помочь вернуть часть утраченных на прошлой неделе достижений. Премия за геополитический риск должна сократиться, поскольку санкции пока выглядят, как некий абстрактный риск. "В начале месяца мы определяли торговый диапазон на январь 76-71. В настоящий момент довольно сильным сопротивлением в паре USD/RUB выступает 100-дневная МА с текущим значением на 75,81", - констатирует Шульгин.

Если же ожидания не оправдаются, и рубль подешевеет по итогам текущей недели, то это, по мнению эксперта "Открытие Брокер", будет следствием не темы санкций, а укрепления доллара, который может подорожать на фоне спроса на защитные активы в случае коррекции на глобальных фондовых рынках.

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