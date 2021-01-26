Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макроэкономика и операционные данные:

- "ММК" опубликует операционные показатели;

- МВФ представит обзор перспектив развития мировой экономики;

- В Великобритании выйдут данные по занятости, в США - индекс уверенности потребителей и статистика по ценам на жилье. Также ожидаются протоколы заседаний зарубежных центробанков;

- Рынок нефти ждёт еженедельной оценки запасов углеводородов в США от Американского института нефти.

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