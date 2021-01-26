Поводов для роста цены на нефть пока нет - ПСБ

Поводов для роста цены на нефть марки Brent в настоящее время нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent остается пока чуть выше диапазона $50-55 за баррель, но поводов для дальнейшего роста мы по-прежнему не видим. С одной стороны, есть надежды на масштабные стимулы в США, которые могут быть приняты в течение 4-6 недель. С другой стороны, нет четкой уверенности в быстром восстановлении спроса в связи с ограничениями в ряде стран из-за пандемии, а эффект от вакцинации носит отложенный характер. Мы ожидаем перехода котировок в более оправданный, с нашей точки зрения, диапазон $50-55 за баррель", - пишет Крылова.

Эксперт отмечает, что, по сути, сырье остается "зажатым" между двумя факторами. В то же время при текущих высоких ценах на нефть есть риски активизации добычи некоторыми сланцевыми производителями, а также Ираном в случае снятия с него санкций.

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