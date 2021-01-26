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26 января 2021 года 09:37

Brent - $55,57 за баррель

Американские фондовые индексы показали смешанную динамику по итогам волатильной сессии в понедельник. Фондовые индексы государств АТР опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы показали смешанную динамику по итогам волатильной сессии в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных уровней закрытия.

Текущая неделя будет крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности. Более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones, как ожидается, опубликуют финансовые отчеты. Во вторник свои результаты представят, в частности, Starbucks Corp. (SPB: SBUX), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. и Microsoft Corp. (SPB: MSFT). Позднее на этой неделе отчитаются и другие крупные технологические фирмы, в том числе в среду ожидаются результаты Apple Inc. (SPB: AAPL), Tesla Inc. (SPB: TSLA) и Facebook Inc. (SPB: FB).

Сезон отчетности в США стартовал успешно. Среди входящих в S&P 500 компаний, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% зафиксировали превысившие прогнозы показатели продаж и прибыли на акцию, по данным Bank of America.

По итогам торгов в пятницу основные индексы США также изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум. При этом фондовый рынок завершил минувшую неделю в "плюсе": Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Росту американского рынка акций на прошлой неделе способствовали надежды на принятие новых мер поддержки американской экономики после вступления в должность президента Джо Байдена, который ранее представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Финансовый комитет Сената Конгресса США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Между тем как в США, так и за рубежом продолжают фиксировать увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, но многие экономисты прогнозируют возврат к экономическому росту позднее в текущем году.

Американская экономика рискует снизиться в ближайшие месяцы, однако должна продемонстрировать уверенный рост начиная с весны, считает главный экономист Market Securities Кристоф Барро, ставший лучшим аналитиком 2020 года по версии MarketWatch. По мнению Барро, рост ВВП США в этом году может превысить 4%, а экономика страны превзойдет доковидный уровень уже во втором полугодии.

Акции Apple подорожали на 2,8% в понедельник, достигнув исторического максимума. Цена бумаг Tesla выросла примерно на 4%, также до рекордной отметки.

Бумаги американской сети магазинов видеоигр GameStop Corp. подскочили на 18,1%, до $76,79 - рекордно высокого уровня закрытия. Их цена в ходе торгов поднималась на 144%, до сессионного рекорда на уровне $159,18, на фоне резкого всплеска активности инвесторов. За последний месяц капитализация компании выросла на 265,8%.

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. взлетела на 25,9%. Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров привлек $917 млн в виде заемного и собственного капитала для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Капитализация Merck & Co. (SPB: MRK) выросла на 0,2%. Американский производитель лекарств прекратит разработку двух экспериментальных вакцин от COVID-19 на фоне разочаровывающих результатов испытаний. Вместо этого компания сосредоточится на разработке двух экспериментальных терапевтических препаратов.

Котировки акций Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) повысились на 3,3%. Американский производитель потребительских товаров отчитался о превысивших прогнозы прибыли и выручке в четвертом квартале, а также объявил об увеличении дивидендов и запуске новой программы обратного выкупа акций.

Акции американской NCR Corp. (SPB: NCR) прибавили в цене 1,9%. NCR договорилась о приобретении Cardtronics в рамках сделки, которая оценивает оператора банкоматов примерно в $2,5 млрд, включая долг. Цена бумаг Cardtronics упала на 5%.

Рыночная стоимость United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. (UPS) увеличилась на 1,7%. Оператор крупнейшей в мире службы экспресс-доставки продает подразделение UPS Freight (UPSF) за $800 млн канадской транспортной и логистической компании TFI International Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 36,98 пункта (0,12%) и составил 30960 пунктов.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,89 пункта (0,36%) - до 3855,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 92,93 пункта (0,69%) и составил 13635,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов во вторник.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Тем временем у инвесторов возникают сомнения относительно вероятности принятия новых мер поддержки американской экономики. Президент США Джо Байден ранее представил пакет экономических стимулов объемом $1,9 трлн. Однако демократы имеют лишь небольшое преимущество в Сенате, а некоторые республиканцы уже выразили свое несогласие с рядом пунктов плана, отмечает Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК уменьшился на 0,85%.

Лидерами роста выступают акции Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc., которые дорожают на 5,4%. Бумаги производителя фотоаппаратов Canon Inc. прибавляют в цене 4,6%, производителя принтеров и часов Seiko Epson Corp. - 3,9%.

Стоимость акций сталелитейной JFE Holdings Inc. снижается на 5,2%, горнодобывающей Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. - на 5%. Котировки бумаг поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. снижаются на 4,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,98%.

В Китае в понедельник было зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом по сравнению со 124 днем ранее, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (+3%). Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 1,3%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 2,1%.

Акции одного из крупнейших китайских игроков сферы интернет-услуг Meituan дешевеют на 4,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 4,4%, оператора связи China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 3,5%.

Во вторник также снижаются котировки бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-3,1%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК упал на 2,03%.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2020 года выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В июле-сентябре рост ВВП страны составил 2,1%. Аналитики ожидали, что южнокорейский ВВП поднимется на 0,7% в четвертом квартале, отмечает Trading Economics.

В годовом выражении экономика страны упала на 1,4% после снижения на 1,1% за предыдущий квартал. Эксперты прогнозировали снижение на 1,7% в четвертом квартале.

По итогам 2020 года ВВП Южной Кореи сократился на 1% - это наихудший результат с 1998 года, пишет MarketWatch.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. во вторник уменьшается на 2,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,7%.

Биржи Австралии во вторник не работают в связи с праздником (День Австралии).

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК во вторник составляет $55,57 за баррель, что на $0,31 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 января эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) - до $55,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,43 за баррель, что на $0,34 (0,64%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,5 (1%) - до $52,77 за баррель.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

"Трейдеры пытаются оценить, каким образом, ограничения на передвижение граждан КНР скажутся на потреблении нефти, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Тем временем, мы видим сигналы сокращения предложения на нефтяном рынке, и это своевременная поддержка ценам в условиях снижения спроса".

Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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