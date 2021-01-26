Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 26 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы показали смешанную динамику по итогам волатильной сессии в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных уровней закрытия. Текущая неделя будет крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности. Более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones, как ожидается, опубликуют финансовые отчеты. Сезон отчетности в США стартовал успешно. Среди входящих в S&P 500 компаний, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% зафиксировали превысившие прогнозы показатели продаж и прибыли на акцию, по данным Bank of America.

Между тем как в США, так и за рубежом продолжают фиксировать увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, но многие экономисты прогнозируют возврат к экономическому росту позднее в текущем году.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов во вторник. Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого будут подведены в среду. Тем временем у инвесторов возникают сомнения относительно вероятности принятия новых мер поддержки американской экономики. Президент США Джо Байден ранее представил пакет экономических стимулов объемом $1,9 трлн. Однако демократы имеют лишь небольшое преимущество в Сенате, а некоторые республиканцы уже выразили свое несогласие с рядом пунктов плана.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,98%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,98%. В Китае в понедельник было зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом по сравнению со 124 днем ранее, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК упал на 2,03%. Биржи Австралии во вторник не работают в связи с праздником (День Австралии).

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса. Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $55,48 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 января эти контракты подорожали на 0,9% - до $55,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,41 за баррель, что на 0,68% ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1% - до $52,77 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,275 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,294 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 января вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (23-25 января) 0,09%, поднявшись до 722,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,48%), "РЖД БО-07" (+0,3%) и "РЖД-001P-16R" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-0,35%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,34%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-04 номинальным объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Дата техразмещения будет объявлена позднее. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок (не считая инвестиционных облигаций) в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 15 млрд рублей. Ставка купона по бондам на весь срок обращения установлена на уровне 6,1% годовых.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установило ставки 17-19-го купонов бондов серии 09 и 07 на уровне 5,5% годовых. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купона обоих выпусков составила 8,85% годовых. Ставка 15-16-го купонов по выпускам была установлена на уровне 6,3% годовых.