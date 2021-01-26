Потенциал снижения котировок нефти пока сохраняется - BCS Express

Потенциал дальнейшего снижения котировок нефти марки Brent в рамках коррекции пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в понедельник подросли на фоне оптимизма вокруг пакета фискальных стимулов США в размере $1,9 трлн и позитивной статистики из Индии, констатирует аналитик.

"Администрация Байдена, похоже, не хочет затягивать с одобрением пакета поддержки и ведет активные обсуждения с членами Конгресса. Реализация пакета позволит поддержать спрос в условиях пандемии COVID-19, позитивный эффект отразится и на потреблении топлива", - отмечает Галактионов.

Индийский импорт сырой нефти в декабре вырос до двухлетнего максимума 20,5 млн тонн, чему способствовало ослабление ограничений из-за COVID-19. Такие данные представило Министерство нефти и газа Индии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 9,5%, что стало первым ежегодным увеличением за девять месяцев, указывает эксперт инвесткомпании.

Переработка сырой нефти в третьем по величине потребителе нефти в мире зафиксировала свой первый рост в годовом исчислении с февраля 2020 года. Загрузка НПЗ составила 99,1%. Импорт нефтепродуктов вырос на 1%, до 4,25 млн тонн, экспорт нефтепродуктов сократился на 27,7%, до 4,7 млн тонн.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник прибавили чуть менее 1% и остались ниже $56 за баррель. Потенциал дальнейшего снижения в рамках коррекции пока сохраняется, хотя техническая картина менее пессимистична, чем день назад. При ухудшении сентимента возможен спуск в район $53,5-53,7 за баррель", - указывает Галактионов.

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