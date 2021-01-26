Вероятно движение рубля к уровню 75-77,5 руб./$1 - ПСБ

Вероятно движение рубля к верхней границы диапазона 75-77,5 руб./$1 в ближайшие сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На сложившемся к началу сессии во вторник негативном внешнем фоне ожидаем ослабления российской валюты, что приведет к выходу пары доллар/рубль в район 75,6 руб./$1. В дальнейшем рубль продолжит находиться под давлением, что позволит американской валюте сделать еще один шаг в сторону верхней границы диапазона 75-77,5 руб./$1, - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. - Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие сессии с сохранением рисков достижения отметки 77,5 руб./$1 в случае дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижении аппетита инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно восстановления мировой экономики".

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