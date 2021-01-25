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25 января 2021 года 19:51

Рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на завершении налоговых выплат января и санкционных рисках

Москва. 25 января. Доллар и евро начали расти и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению и заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат января и опасений инвесторов по поводу расширения антироссийских санкционных угроз.

Курс доллара США составил 75,72 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,86 руб./EUR1, подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,68 копейки - до 82,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов января. В понедельник компании уплатили НДС, НДПИ и акцизы, до конца месяца им осталось выплатить налог на прибыль. После этого участники внутреннего валютного рынка перешли к продаже рубля, так как до сих пор полностью не ясны риски, связанные с антироссийской санкционной политикой новой администрации США и действиями западных стран в целом из-за ситуации, сложившейся вокруг оппозиционного политика Алексея Навального и его противостояния с властями РФ.

Глобальные инвесторы продолжают рассчитывать на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в США, тем не менее, в понедельник они фиксируют прибыль в ожидании развития темы принятия нового пакета стимулов американской экономики.

Белый дом в воскресенье начал переговоры с двухпартийной группой сенаторов по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, сообщает Associated Press. При этом часть республиканцев уже начала высказывать сомнения в необходимости новых стимулирующих мер и, кроме того, сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил в понедельник ситуацию с арестом в Москве Навального и прошедшими в субботу в России акциями в его поддержку. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конкретные предложения по санкциям в отношении России по ситуации с Навальным в понедельник не рассматривались.

"Нет никакого конкретного плана", - сказал он на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД, комментируя тему возможных санкций. По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС некоторые министры поднимали вопрос введения санкций, а некоторые - нет.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз готов реагировать на дальнейшие события вокруг Навального. Также он заявил, что в первую неделю февраля прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и на переговорах в том числе будет поднят вопрос касательно ареста Навального.

Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Тем не менее, по его словам, Берлин не считает, что темы "Северного потока 2" и ситуации с Алексеем Навальным имеют прямую связь, позиция правительства ФРГ по проекту не изменилась. "Прямой связи между Навальным и проектом "Северный поток 2" нет", - сказал он журналистам в Берлине.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль, открывшись утром в понедельник ростом относительно доллара США, ко второй половине дня растерял свой оптимизм, уйдя в район 75,7 руб./$1. "Одной из основных причин падения российской валюты является увеличение санкционных рисков на фоне ужесточения риторики из-за океана. Сам доллар США немного прибавил к корзине валют развитых стран (индекс DXY). Из важных событий этой недели стоит выделить заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США", - отмечает Голубов.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался благодаря ускорению роста мировых площадок и нефти, однако быстро перешел к снижению, хотя ситуация на глобальных рынках лишь незначительно ухудшилась. В результате российская валюта обновила месячный минимум к доллару и евро. Большинство рисковых активов с начала дня повышалось на фоне уменьшения скорости распространения коронавируса в мире. В некоторых азиатских странах благодаря этому снимают ограничения, однако во многих других регионах ситуация с пандемией остается тяжелой. Несмотря на то, что на выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации, рубль по-прежнему находится под негативным влиянием этого нерыночного фактора, демонстрируя относительную слабость", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок стабильны вечером в понедельник на ожидании новой информации о стимулах в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,04% - до $55,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,13% - до $52,2 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 49,54 копейки, до 74,8569 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,71 копейки, до 91,1458 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 58,87 копейки по отношению к пятнице и составил 75,1229 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 48,47 копейки и составил 75,2725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 507,832 млн, из которых $923,308 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 584,524 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 63,29 копейки, до 91,2538 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 55,46 копейки и составил 91,4597 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,684 млн, из которых EUR178,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,852 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,58%. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,91% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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