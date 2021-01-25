Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели

Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 22 января и составила 115,65% от номинала, что соответствует доходности 1,65% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,4 базисного пункта, до 101,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,09% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта, составив 156 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 20 базисных пунктов - до 139,84% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 134,42% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисных пункта и составила 3,345% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 115,05% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,96% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,035% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 16 базисных пунктов - до 132,95% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,355% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 24 базисных пункта, до 113,64% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,97% годовых).

"После активных пятничных распродаж сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдался некоторый отскок, но активность торгов в целом была невысокой. Участники рынка пока не предпринимают каких-либо активных действий в ожидании развития санкционной риторики со стороны западных стран, которые могут разразиться новыми ограничительными мерами в отношении России на фоне состоявшихся на выходных во многих крупных городах страны протестных акций. При этом CDS на российские бумаги сейчас торгуются на уровне закрытия пятницы, то есть в районе 96 пунктов. Хотя не исключено, что в ближайшие дни страховка от дефолта может подорожать до 100-105 пунктов. Пока же рынок в целом торгуется нейтрально-настороженно на фоне пониженной активности инвесторов, которые, в свою очередь, находятся в ожидании внешних триггеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.