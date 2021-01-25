25 января 2021 года 19:15
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели
Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 22 января и составила 115,65% от номинала, что соответствует доходности 1,65% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,4 базисного пункта, до 101,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,09% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта, составив 156 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 20 базисных пунктов - до 139,84% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 134,42% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисных пункта и составила 3,345% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 115,05% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,96% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,035% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 16 базисных пунктов - до 132,95% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,355% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 24 базисных пункта, до 113,64% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,97% годовых).
"После активных пятничных распродаж сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдался некоторый отскок, но активность торгов в целом была невысокой. Участники рынка пока не предпринимают каких-либо активных действий в ожидании развития санкционной риторики со стороны западных стран, которые могут разразиться новыми ограничительными мерами в отношении России на фоне состоявшихся на выходных во многих крупных городах страны протестных акций. При этом CDS на российские бумаги сейчас торгуются на уровне закрытия пятницы, то есть в районе 96 пунктов. Хотя не исключено, что в ближайшие дни страховка от дефолта может подорожать до 100-105 пунктов. Пока же рынок в целом торгуется нейтрально-настороженно на фоне пониженной активности инвесторов, которые, в свою очередь, находятся в ожидании внешних триггеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 января 2021 года 19:51
Москва. 25 января. Доллар и евро начали расти и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению и заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат января и опасений инвесторов по поводу расширения антироссийских санкционных угроз. читать дальше
.
25 января 2021 года 19:29
Москва. 25 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips вслед за фондовой Азией и на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше рубежа 3400 пунктов из-за забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
.
25 января 2021 года 18:48
Интерес инвесторов к бондам развивающихся стран на этой неделе сохранится, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
Эксперт напоминает, что на прошлой неделе глобальные рынки умеренно выросли после небольшой коррекции неделей ранее. Давление на... читать дальше
.
25 января 2021 года 18:19
Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, останется под давлением ситуации на внешних рынках и усиления локальных рисков, говорится в обзоре Газпромбанка.
Аналитики инвестбанка также ожидают сохранения повышенной волатильности на рынке. "В текущих условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение... читать дальше
.
25 января 2021 года 17:49
Вероятна стабилизация курса рубля к доллару около уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.
"На предстоящей неделе мы ожидаем стабилизации курса российской валюты вблизи 75 руб./$1. Напомним, что в ближайшие дни завершается налоговая неделя (понедельник - дата платежей... читать дальше
.
25 января 2021 года 17:15
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Детский мир", "Интер РАО", "НОВАТЭК", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 акций текущей недели мы включаем "Детский мир". Сеть магазинов товаров... читать дальше
.
25 января 2021 года 16:49
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Corning Inc., Zions Bancorporation, Incyte Corp., McDonald's Corp. и Accenture, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Новичок в топ-5 - Corning - ведущий мировой... читать дальше
.
25 января 2021 года 16:22
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.
"Наша оценка справедливой стоимости "Совкомфлота" составляет $3,6 млрд, прогнозная цена на акцию - $1,53 или 113,07 рубля, что предполагает... читать дальше
.
25 января 2021 года 15:51
Курс рубля, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"На предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$1. В то время как геополитические риски будут оказывать понижающее влияние, рубль получит... читать дальше
.
25 января 2021 года 15:39
Москва. 25 января. Доллар и евро отыграли почти все утренние потери и лишь слабо снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растерял значительную часть роста первой половины дня, но продолжает немного укрепляться к бивалютной корзине перед завершением основных налоговых выплат января. читать дальше
.
25 января 2021 года 15:28
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3860 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Торговая сессия 22 января не изменила картину.... читать дальше
.
25 января 2021 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $148,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $138,98, потенциальная доходность: 7,06%, стоп-приказ: $133,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Через 2 дня (27.01.21) компания публикует... читать дальше
.
25 января 2021 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции ПАО "МТС" с целью 347 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,52%, стоп-приказ: 324,42 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"ПАО "МТС" развивает цифровое... читать дальше
.
25 января 2021 года 14:21
Акции циклических и технологических компаний будут в лидерах роста на этой неделе, говорится в комментарии аналитика Альфа-банк Джона Волша.
Азиатские рынки акций открыли неделю на оптимистической ноте, однако эксперт банка ожидает, что она будет непростой, особенно для российского рынка акций.... читать дальше
.
25 января 2021 года 14:00
хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рубль двигается в рамках общих тенденций валют развивающихся стран, хоть и показывает результат чуть хуже аналогичных... читать дальше
.